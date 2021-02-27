В воскресенье, 28 февраля, в 10:24 по восточному времени (06:54 по Киеву) Индия отправит в космос ракету Satish Dhawan Satellite с фотографиями премьер-министра Нарендры Моди и текстом Бхагавад-Гиты на SD-карте.

Об этом сообщает India.com.

Так, Индийская организация космических исследований готова к своему первому запуску в 2021 году. В зависимости от погодных условий, старт запланирован на 10.24 из Космического центра Сатиш Дхаван (SDSC) SHAR, Шрихарикота, где в субботу в 08.54 начался обратный отсчет для миссии.

Ракета названа Satish Dhawan Satellite или SD Sat (в честь отца-основателя индийской космической программы профессора Сатиша Дхавана.

Бхагавад-Гита - это один из самых священных текстов древней Индии, написан он на санскрите. Это философская беседа между богом Кришной и воином Арджуной, которая происходит на поле битвы. На протяжении многих веков Бхагавад-Гита является одним из самых почитаемых священных текстов и оказывает большое влияние на жизнь и культуру индийского общества.

Напомним, сразу после запуска в Китае разбилась первая частная ракета iSpace.

Также сообщалось, что Украина планирует запустить спутник зондирования Земли с помощью ракеты компании SpaceX.