В США по иску жителей штата Иллинойс Калифорнийский суд взыскал с Facebook $650 млн из-за использования компанией технологии распознавания лиц.

Об этом сообщает газета Chicago Tribune.

В частности, каждый из 1,6 млн жителей штата, что подали иск, получит не менее $345 в качестве компенсации от компании.

"Это большая победа для потребителей в актуальном вопросе защиты персональных данных в цифровом пространстве", - говорит судья Джеймс Донато.

Отметим, что разбирательство началось в 2015 году, когда жители штата Иллинойс предъявили Facebook коллективный иск, потребовав компенсации за сбор биометрических данных пользователей без их согласия, нарушив тем самым законы штата. Истцы утверждали, что система распознавания лиц на фотографиях, которую применяли в соцсети, фактически позволяет ее администрации собирать и хранить биометрические данные пользователей, к примеру, информацию о цвете их глаз.

Ранее "Страна" сообщала, что Австралия обязала Google и Facebook платить СМИ за новости. Это первое в мире законодательство такого рода, и техногиганты считают его беспрецедентным.

Также напомним, что Верховная Рада Украины хочет обязать Google, Facebook и Netflix платить НДС в Украине.