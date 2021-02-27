В США произошло невероятное ЧП. 14-летнюю блогершу из популярной сети TikTok Клэр Миллер обвинили в убийстве сестры-инвалида.

Об этом сообщает Dexerto.

Причем тинейджер сама позвонила в службу 911 и призналась в убийстве 19-летней сестры-инвалида. Прибывшие на место преступления правоохранители увидели ее в крови. При этом Миллер постоянно повторяла, что убила свою сестру и пыталась смыть кровь с рук.

По данным правоохранительных органов, девушка зарезала сестру, прикованную к инвалидному креслу. В момент совершения преступления родители девушки спали в соседней комнате.

Публикации Миллер в сети ТikTok набирали по несколько миллионов просмотров. Однако после появления в СМИ информации об убийстве администрация соцсети заблокировала страницу девушки.

Отметим, что 14-летнюю девушку-подростка будут судить как взрослую. Ее доставят в местную тюрьму без права выйти под залог.

Ранее "Страна" сообщала, что в России задержали блогера, который вел стрим на фоне трупа девушки. Речь о блогере Стасе Решетникове, более известный подписчикам под ником Reeflay.

Также напомним, что под Житомиром блогеры снимали, как бьют плетью, током и огнем и унижают друг друга. Теперь им грозит до 5 лет тюрьмы за распространение контента, который пропагандирует культ насилия и жестокости.