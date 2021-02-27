В субботу, 27 декабря, в первый же день международных учений НАТО "Poseidon 21" в Черном море, от участия отказалась Болгария, из-за обнаруженных случаев коронавируса среди экипажа двух кораблей страны.

Об этом сообщает "Радио Румынии".

"У болгарского партнера на этот раз проблема с пандемией Covid-19, и из-за этого он отказался участвовать в этом многонациональном учении", - сказал глава Генштаба ВМС Румынии Михай Панаит.

В учениях должны были принимать участие более 700 военнослужащих из Болгарии, Греции, Испании, Румынии, США, Турции и Франции. После того, как Болгария выбыла, участвовать в учениях будут шесть стран.

Напомним, 25 февраля в Черное море вошла группа кораблей НАТО для совместных учений с Украиной.

Также сообщалось, что Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом.