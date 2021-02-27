Палата представителей Конгресса США одобрила подготовленный администрацией Джо Байдена пакет антикризисных мер, которые направлены на помощь американцам во время пандемии Covid-19.

Об этом сообщает ВВС.

Общий объем пакета помощи составляет 1,9 триллиона долларов, это почти 10% ВВП страны.

Целью данного пакета, разработанного администрацией президента США, является форсирование вакцинации и тестирования, а также стабилизация экономики страны. Он предусматривает создание миллионов новых рабочих мест и помощь безработным.

Теперь законопроект должен поддержать Сенат. Ранее он не поддержал часть плана Джо Байдена: из проекта был исключен пункт, предусматривавший увеличение вдвое минимальной оплаты труда - с 7,5 до 15 долларов в час.

"У нас нет времени тратить зря. Если мы будем действовать сейчас, решительно, быстро и смело, мы сможем наконец опередить этот вирус, мы сможем наконец снова запустить нашу экономику. Люди слишком долго страдали. Нам нужно облегчить это страдание", - заявил президент США Джо Байден.

Примечательно, что в ходе голосования республиканцы отдали свои голоса против антикризисных мер. В то же время, "за" проголосовали почти все демократы.

Ранее "Страна" сообщала, что авторитетная американская газета The New York Times вышла с 500 тысячами точек на первой полосе, чтобы продемонстрировать масштабы смертности от коронавируса в Соединенных Штатах.

Также напомним, что в США обнаружили гибридный штамм коронавируса. В случае подтверждения происхождения нового вируса он станет первым гибридом, выявленным за время пандемии.