Почти $2 триллиона. Палата представителей Конгресса США одобрила антиковидный план помощи для американцев
Палата представителей Конгресса США одобрила подготовленный администрацией Джо Байдена пакет антикризисных мер, которые направлены на помощь американцам во время пандемии Covid-19.
Об этом сообщает ВВС.
Общий объем пакета помощи составляет 1,9 триллиона долларов, это почти 10% ВВП страны.
Целью данного пакета, разработанного администрацией президента США, является форсирование вакцинации и тестирования, а также стабилизация экономики страны. Он предусматривает создание миллионов новых рабочих мест и помощь безработным.
Теперь законопроект должен поддержать Сенат. Ранее он не поддержал часть плана Джо Байдена: из проекта был исключен пункт, предусматривавший увеличение вдвое минимальной оплаты труда - с 7,5 до 15 долларов в час.
"У нас нет времени тратить зря. Если мы будем действовать сейчас, решительно, быстро и смело, мы сможем наконец опередить этот вирус, мы сможем наконец снова запустить нашу экономику. Люди слишком долго страдали. Нам нужно облегчить это страдание", - заявил президент США Джо Байден.
Примечательно, что в ходе голосования республиканцы отдали свои голоса против антикризисных мер. В то же время, "за" проголосовали почти все демократы.
Ранее "Страна" сообщала, что авторитетная американская газета The New York Times вышла с 500 тысячами точек на первой полосе, чтобы продемонстрировать масштабы смертности от коронавируса в Соединенных Штатах.
Также напомним, что в США обнаружили гибридный штамм коронавируса. В случае подтверждения происхождения нового вируса он станет первым гибридом, выявленным за время пандемии.