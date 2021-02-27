Сегодня, 27 февраля, появилось видео пожара в одном из корпусов следственного изолятора Одессы, где содержится радикал Сергей Стерненко, приговоренный к 7,5 годам за похищение человека.

Кадры с места пожара публикует в сети местное издание "Одесса как она есть".

По данным ГСЧС, 27 февраля в 20:07 поступило сообщение о возгорании пищеблока на территории Одесского следственного изолятора по ул. Люстдорфская дорога.

"По прибытию к месту вызова спасателями было установлено возгорание на первом этаже одноэтажного отдельно стоящего здания пищеблока на территории Одесского следственного изолятора, а также возгорание обрешетки крыши", - заявили в ГСЧС.

Также спасатели рассказали, что в 20:25 пожар был локализован и в 20:40 - ликвидирован на общей площади 35 м2. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. От ГСЧС привлекались 10 единиц пожарной техники и 43 человека личного состава.

Напомним, что в данном следственном изоляторе находится осужденный радикал Сергей Стерненко. Он получил отдельную камеру в Одесском СИЗО на время рассмотрения апелляции на его приговор.

Также "Страна" сообщала, что адвокаты просят перевести Стерненко из СИЗО Одессы в Киев. Его нахождение в СИЗО Одессы якобы несет "угрозу жизни и здоровью".