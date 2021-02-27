В субботу, 27 февраля, в дагестанском городе Каспийск во время турнира по дзю-до среди юниоров началась массовая драка. Причины возникновения конфликта на данный момент неизвестны.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "РИА Новости".

На кадрах видно, как большое количество людей начинают драться между собой, постепенно драка переходит на татами и в ней начинают участвовать спортсмены в кимоно. Кто-то за кадром громко кричит: "Остановитесь!".

Напомним, в декабре на бойцовском турнире в Москве произошла массовая драка, в которой приняли участие зрители. Изначально в словесную перепалку вступили бойцы, потом их поддержали зрители и конфликт перерос в драку.

Также сообщалось, что в Ровенской области завязалась массовая драка в церкви. В бой вступили представители УПЦ Московского патриархата и ПЦУ, пострадали 11 человек.