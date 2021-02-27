Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис рассказал, когда его страна сможет поделиться с Украиной вакциной от коронавируса Covid-19.

Об этом он сообщил в ходе интервью "Радио Свобода".

В своей речи он напомнил, что два месяца назад он и еще 12 министров стран ЕС обратились к Еврокомиссии с запросом - ввести специальную программу для вакцинации для восточных партнеров. Украина, очевидно, в этом списке. К сожалению, из-за существенных сокращений объемов поставок вакцины в европейские страны Еврокомиссия не смогла начать такую отдельную программу, по которой можно было бы закупить и доставить вакцину странам-партнерам на востоке.

По словам главы МИД Литвы, в Еврокомиссии видят единственный выход, как Европа могла бы помочь своим партнерам - это путем пожертвования.

"Система проста: вы смотрите, сколько вакцин можете передать, и передаете в страну, которую выбрали. Проблема заключается в том, что сейчас каждая страна пытается вакцинировать как можно больше своих граждан. Литва - не исключение. Мы среди лидеров в ЕС по темпам вакцинации, надеюсь, это так и останется. Но наступит момент - когда, мне пока сложно сказать, - когда мы получим больше, чем сможем использовать. Очевидно, что в этот момент мы сможем поделиться", - говорит Ландсбергис.

В то же время, глава МИД считает, что, по практическим соображениям, определенные политические месседжи так же нужны.

"Не только Еврокомиссия должна просить нас поделиться - инициатива должна идти и от стран-членов. Возможно, пример Литвы станет примером для подражания для других стран ЕС. Может, кто-то еще захочет присоединиться к нашим усилиям", - говорит Габриелюс Ландсбергис.

Начало речи Ландсбергиса по поводу вакцин в 03:30.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Еврокомиссии попросила страны ЕС пожертвовать Украине вакцину от коронавируса. Фон дер Ляйен заявила, что с начала пандемии Евросоюз поддерживает украинцев.

Также напомним, что Украина собирается выкупать излишки ковид-вакцин у стран Евросоюза. В частности, для этого необходимы исключительно политические решения данных стран.