В Министерстве обороны Армении заявили, что вооруженные силы республики продолжают полноценно выполнять свои функции по обеспечению безопасности, вне зависимости от политических процессов.

Об этом сообщается на сайте ведомства в субботу, 27 февраля.

"Вооруженные Силы Армении с полной ответственностью выполняют свои функции по обеспечению безопасности страны, независимо от политических процессов, продолжают свою службу по обеспечению безопасности государства и народа. Мы требуем воздерживаться от заявлений от имени вооруженных сил, не вовлекать армию в политические процессы, не подчинять безопасность страны собственным политическим интересам", - заявили военные.

Напомним, 25 февраля армянская армия потребовала отставки премьер-министра Николы Пашиняна и правительства. Тот в свою очередь подал заявление об отставке начальника Генерального штаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна, которое президент отклонил, однако Пашинян отправил главе республики повторное прошение об увольнении.

Также "Страна" подробно разбиралась, что ждет Армению после призывов армии к отставке Пашиняна.