Сегодня, 27 февраля, школьная учительница осужденного за похищение и пытки человека радикала Сергея Стерненко рассказала подробности его прошлого.

Об этом она сообщила в эфире телеканала "Наш".

"Из школы воровал у детей деньги, телефоны. Забрали учиться его после школы в Одессу, потому что не могли с ним справиться. Бежал от родителей. Какой он герой? Негодяй, наркоман, убийца", - приводит примеры из школьной жизни Стерненко педагог Ирина.

По словам учительницы, радикал "на Майдан он не по воле души поехал, а просто сбежал из дома".

"Когда он убил человека, мы всем селом смотрели. Это же беспредел. Если у нас будут такие герои, то нам всем надо уезжать из Украины. Это просто крик души. Вы спросите, где у него имущество? Он ни дня не работал!", - говорит учительница.

Напомним, что 23 февраля Сергей Стерненко был осужден за похищение и пытки человека, он получит 7 лет 3 месяца колонии.

Тем временем возле Офиса президента прошел митинг сторонников радикала. Он вылился в беспорядки и потасовки. Соратники толкали сотрудников Нацполиции, срывали с них шлемы и забрасывали бутылками, поджигали петарды и файеры.