В субботу, 27 февраля, посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ рассказал, что Румыния передала Молдове 21 600 доз вакцины от Covid-19 компании AstraZeneca.

Об этом он сообщил журналистам в кишиневском аэропорту.

"В соответствии с договоренностями президентов Молдовы и Румынии, сегодня первая партия вакцины доставлена в Кишинев. Мы рады, что смогли оказать помощь гражданам Молдовы, чтобы как можно скорее начать процесс вакцинации", - заявил Ионицэ.

Президент Молдовы Майя Санду поблагодарила Румынию, отметив, что это только первая партия из 200 тысяч доз, которые Бухарест готов предоставить Молдове.

"Я очень рада, что сегодня мы получили первую партию вакцины. Спасибо всем, кто участвовал в этой акции, особенно за диалог с производителями, благодаря которому это пожертвование стало возможным. Мы благодарны Румынии за эту вакцину. Этот первый транш предназначен для медицинского персонала", - заявила Санду.

В то же время, на вопрос журналистов, когда начнется кампания вакцинации, и собирается ли она сама вакцинироваться, Санду ответила, что национальный план вакцинации утвержден, и процесс начнется уже на следующей неделе.

"Мы ждем дополнительные дозы вакцины как от Румынии, так и через платформу COVAX. Я всегда выступала за вакцинацию и готова вакцинироваться в любой момент. Я готова сделать прививку, чтобы убедить тех, кто сомневается в качестве вакцины. Но в первую очередь вакцина необходима тем, кто лечит пациентов с Covid-19", - добавила Санду.

Ранее российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в Молдове и теперь ее можно применять на территории этой страны

Также напомним, что в Молдове планировали начать бесплатную вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer в феврале. Первые инъекции ожидались в стране еще в конце января.