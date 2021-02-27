Заместитель главы министерства внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что во время субботнего митинга в поддержку осужденного радикала Сергея Стерненко не пострадали ни сотрудники правоохранительных органов, ни участники акций протеста.

Об этом Геращенко написал на своей странице в Facebook.

Так, Геращенко отметил, что в социальных сетях и Telegram-каналах было много призывов к насилию и ненависти, но несмотря на это, митинг прошел мирно. В свою очередь, правоохранители сделали выводы и убрали с улицы Банковой аттракционы, чтобы митингующие могли свободно передвигаться, а МВД и СБУ провели широкую разъяснительную работу среди радикальных группировок, которая была направлена на недопустимость насилия в отношении полиции и Нацгвардии.

"Я также очень рад, что организаторы митинга протеста, в том числе Роман Синицын вчера на Shuster Live, услышали позицию правоохранителей, о том - что нельзя бить, унижать полицейского, Нацгвардийцев, брызгать им в глаза слезоточивым газом и уничтожать государственное имущество", - написал Геращенко.

Кроме того, замминистра рассказал, что в Офисе президента и генерального прокурора во время акции протеста дежурили только сотрудники полиции диалога, "и для них не было особой работы, поскольку участники массовых мероприятий вели себя вежливо, человечно, неагрессивно".

"Граждане и правоохранители в Украине постепенно учатся демократии, порядку и культуре проведения именно мирных протестов, присущих европейским государствам с которых мы, украинцы стараемся брать пример. PS. Желаю выздоровления Владимиру Парасюку, который, к сожалению из-за состояния здоровья не смог принять участие в сегодняшнем мирном митинге. Может именно поэтому он и был мирный...?" - написал заместитель министра.

Напомним, в Национальной полиции также сообщили, что участники акции протеста правопорядка не нарушили. В отличие от прошлого митинга, который состоялся 23 февраля и перерос в стычки с полицией.

Также сообщалось, что Геращенко заявил о том, что часть участников субботнего митинга идут туда для того, чтобы устраивать стычки с полицией.