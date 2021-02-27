В то время как в НАСА опубликовали присланные марсоходом Perseverance фото Красной планеты, российско-европейский космический аппарат Trace Gas Orbiter миссии ExoMars-2016 сфотографировал там огромные смерчи.

Об этом сообщает пресс-служба корпорации "Роскосмос".

"На этих двух фотографиях, сделанных с разницей в 45 секунд 27 февраля 2021 года камерой CaSSIS на борту аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016, видны два движущихся смерча. Они постоянно появляются на Марсе", - отметили в "Роскосмосе".

В частности, яркие пятна двигаются по дну 70-километрового кратера в южном полушарии Марса. За ними остаются темные полосы. Также на фото видны тени от двух пылевых столбов. Скорость одного вихря - четыре метра в секунду, другого - восемь метров в секунду.

Отметим, что проект ExoMars - совместный проект "Роскосмоса" и Европейского космического агентства. Он реализуется в два этапа. Первая миссия была выведена в космос в 2016 году. Она включала два космических аппарата. Второй этап - посадочный модуль "Скиапарелли" для отработки технологий посадки, его миссия завершилась нештатно.

Ранее "Страна" сообщала, как новый марсоход приземлился на Красную планету и что он там будет делать.

18 февраля на Марсе успешно приземлился марсоход NASA "Perseverance", который займется поиском следов жизни на Красной планете (около 3-4 млрд лет назад на Марсе была вода, поэтому теоретически на планете могли существовать живые микроорганизмы).

Также напомним, что китайский зонд "Тяньвэнь-1" прислал видео с орбиты Марса. Зонд снял поверхность планеты, двигаясь от освещенной Солнцем части планеты к ее темной стороне.