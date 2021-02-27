В Министерстве иностранных дел Азербайджана заявили, что отправка личного состава вооруженных сил Армении для прохождения военной службы на территории Нагорного Карабаха, является нарушением трехстороннего договора, который подразумевает прекращение военных действий.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Так, согласно информации МИД, по данным международных средств массовой информации, действующих в Армении, личный состав армянских вооруженных сил "был обманом или насильственно вовлечен в военные действия в Нагорно-Карабахском регионе, что вызвало протесты как военных, так и членов их семей".

"В информации (СМИ - Ред.) говорится, что родители военнослужащих открыто протестовали против призыва их детей на военную службу в Азербайджане, что их жизни подвергались опасности, пыткам и бесчеловечному обращению со стороны армянских военнослужащих, тайно пересекающих Лачинский коридор", - сообщает МИД Азербайджана.

Кроме того, в МИД уточнили, что размещение ВС Армении на международно признанных территориях Азербайджана без согласия последнего нарушает принципы и нормы международного права. В свою очередь использование Лачинского коридора в военных целях - грубое нарушение режима прекращения огня.

"Азербайджанская сторона требует от Армении положить конец незаконному размещению своих вооруженных сил на территории Азербайджана и призывает международное сообщество принять необходимые меры для прекращения подобных провокационных действий со стороны Армении", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 10 ноября главы Азербайджана и Армении при посредничестве России подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, официальный Ереван передает Баку три района - Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский. Также на территорию Карабаха ввели российских миротворцев. Спустя два месяца главы государств приняли заявление по дальнейшему урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

Также сообщалось, что Азербайджан подал против Армении иск в Европейский суд по правам человека с заявлением о нарушении прав и свобод своих граждан, которые "пострадали в результате военной агрессии Армении".