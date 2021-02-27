Начальник управления медицинского обслуживания в сфере здравоохранения городского совета Черновцов Наталья Калмыкова заявила, что во время взрыва в больнице №1 76-летний пациент, скорее всего, задохнулся, а не умер от ожогов.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета.

По словам Калмыковой, в отделении, во время пожара, находилось 30 человек. В самой палате было 4 человека, двое из которых вообще не пострадали.

Также она отметила, что мужчине, который умер во время пожара, было 76 лет. Другой пострадавший - 77-летний мужчина, сейчас в сознании, он находится в реанимационном отделении с 70% ожогов тела.

"Мужчина умер не от ожогов. Его кровать не пострадала во время пожара. Больше всего пострадал именно тот человек, который сейчас в реанимации, а погибший еще до пожара был в очень тяжелом состоянии, с очень плохой сатурацией, поэтому, скорее всего он задохнулся", - говорит начальник управления.

Помимо этого, в городском совете сообщили, что из больницы в другие медучреждения были переведены 6 пациентов.

Как сообщала "Страна", сегодня днем, 27 февраля, заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак сообщила, что в больнице №1 в Черновцах произошел взрыв. По ее данным, в результате взрыва были пострадавшие.

Также напомним, что спасатели рассказали о причинах взрыва и эвакуации в больнице Черновцов.

Однако была еще одна версия взрыва: власти Черновцов заявили о возможном самоподжоге пациента в больнице.

Но позже в Черновицкой ОГА опровергли данную версию о самоподжоге. Там предположили, что возможной причиной взрыва стал неисправный кипятильник.