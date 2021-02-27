Рейс PQ 6974 украинской авиакомпании SkyUp с острова Занзибар в Киев задержался в пути на 14 часов по причине поломки самолета. В итоге лайнер, который должен был прибыть в столицу Украины в 21:45 26 февраля, прилетел только в 12:11 27 февраля.

Об этом сообщает Аvianews.

Данный рейс выполнял Boeing 737-900 с номером UR-SQI, самолету 12 лет. Из-за того, что дальность авиалайнера недостаточна для прямого перелета в киевский аэропорт Борисполь, он выполнил плановую посадку для дозаправки в египетском городе Луксор, где и обнаружили неисправность.

По причине поломки пассажирам рейса пришлось всю ночь провести в терминале, их не поселили в отель, но предоставили еду и воду. В авиакомпании отсутствие поселения в отель объяснили тем, что согласно требованием властей, покинуть аэропорт Египта пассажиры могут только при наличии прививок от местных заболеваний.

Напомним, это уже не первый случай задержки рейса Занзибар - Киев. Около двухсот украинцев несколько суток не могли вылететь с Занзибара (Танзания) из-за поломки самолета. Людей долгое время держали в аэропорту без еды и воды. Прибыли в Киев пассажиры утром 16 февраля.

Также "Страна" подробно рассказывала о застрявших на Занзибаре туристах.