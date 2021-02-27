В ходе исследований ученые университета Хиросимы в Японии выяснили, что витамин В6 облегчает течение коронавирусной болезни и смягчает ее последствия.

Об этом сообщает MedicalXpress.

В частности, витамин В6 может положительно влиять на цикотиновый удар у пациентов с тяжелой формой коронавируса.

"Витамин B6 также может помочь в борьбе с последствиями коронавируса. Он уменьшает воспаление, количество инфламмасом, отвечающих за активацию воспалительного ответа, облегчает окислительный и карбонильный стресс, предотвращает тромбоз", - заявил автор исследования профессор Танутчапорн Кумрунгзее.

Помимо этого, ученые выяснили, что у людей с хроническими воспалениями, гипертонией, ожирением, диабетом и сердечными заболеваниями уровень витамина В6 всегда ниже, чем у здоровых. При дефиците этого элемента иммунная защита становится хуже.

Отметим, что витамин B6 является известным питательным веществом против тромбоза и воспаления. Дефицит этого витамина также связан со снижением иммунной функции и повышенной восприимчивостью к вирусным инфекциям.

Ранее "Страна" сообщала, что, по данным биолога, мужчины и женщины по разному переносят коронавирус. При этом мужчины больше страдают во время острой фазы Covid-19, а женщины от последствий болезни.

Также напомним, что ученые заявили о поражении сердца у почти половины переболевших тяжелой формой Covid-19. По словам ученых, в некоторых случаях повреждения могут существенно увеличить риск сердечной недостаточности в будущем.