В Ровно водитель полдня "катал" под капотом авто живого кота. Видео
В Ровно мужчина полдня проездил на автомобиле, под капотом которого находился живой кот. Когда животное мяукало во время наезда на ямы, водитель даже не заподозрил о реальном источнике звуков, а решил, что машина нуждается в ремонте.
Об этом сообщает Instagram-аккаунт "Ровно 1283".
Так, на видео мужчина открывает капот красного автомобиля, достает оттуда за шкуру рыжего кота и отпускает его. Животное сразу же убежало и, судя по всему, оказалось невредимым.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, украинский кот смог зайцем" добраться до Израиля в металлическом контейнере, три недели питаясь одними конфетами.
Также сообщалось, что в США обычная кошка полностью заледенела, но оттаяла и выжила после прогрева феном.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.