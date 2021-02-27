В Ровно мужчина полдня проездил на автомобиле, под капотом которого находился живой кот. Когда животное мяукало во время наезда на ямы, водитель даже не заподозрил о реальном источнике звуков, а решил, что машина нуждается в ремонте.

Об этом сообщает Instagram-аккаунт "Ровно 1283".

Так, на видео мужчина открывает капот красного автомобиля, достает оттуда за шкуру рыжего кота и отпускает его. Животное сразу же убежало и, судя по всему, оказалось невредимым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rivne 1283 (@rivne_1283)

Напомним, украинский кот смог зайцем" добраться до Израиля в металлическом контейнере, три недели питаясь одними конфетами.

Также сообщалось, что в США обычная кошка полностью заледенела, но оттаяла и выжила после прогрева феном.