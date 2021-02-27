В Венеции, где самый известный карнавал проведут онлайн, низкие приливы привели к редкому для этого города явлению - часть каналов практически высохла.

Об этом сообщает Venezia Today в субботу, 27 февраля.

В частности, слабые приливы привели к высыханию небольших каналов и открыли берега Гранд-канала. Явление стало возможным из-за сильного атмосферного давления над Италией, которое влияет на подъем уровня воды.

К примеру в пятницу минимальный прилив в городе был на 48 сантиметров ниже уровня моря, а сегодня, 27 февраля, Муниципальный центр приливов и отливов отметил отрицательный пик -55 сантиметров на 17:00, -50 сантиметров ожидают и в воскресенье.

Но для Венеции это не самые высокие показатели: в конце февраля 2008 года был зафиксирован рекорд -83 сантиметра.

Ранее "Страна" сообщала, что в декабре прошлого 2020 года большая часть Венеции оказалась под водой, уровень воды поднялся сразу на 137 см. Городские площади, магазины и рынки были подтоплены.

Также напомним, что Венеция протестировала желтую систему от наводнений, которую строили почти 20 лет. В механизме задействовано 78 мобильных шлюзов, общая система плотин раскинулась на полтора километра.