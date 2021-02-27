Последствия коронавируса похожи на то, если бы жизнь человека прокрутили на десять лет вперед, что приводит к проявлению разных болезней. При этом мужчины больше страдают во время острой фазы Covid-19, а женщины от последствий болезни.

Об этом рассказала профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова во время интервью RT.

Так, по ее словам, молодые люди переносят коронавирус легче, чем пожилые. При этом последствия болезни зависят от индивидуальных особенностей организма, "где тонко - там и рвётся", а сам Covid-19 не делает ничего специфического с человеком.

"Мужчины страдают больше во время острой фазы. А женщины более склонны отрастить длинный ковидный хвост и потом его за собой тащить", - сказала биолог.

Напомним, в Украине 27 февраля уже третий день подряд больше 8 тысяч новых случаев коронавируса за сутки.

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