Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы и Совета по правам человека Ева Меркачева рассказала о колонии, куда предположительно доставили российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сказано на Эхе".

"Колония №2 во Владимирской области в городе Покров сама по себе небольшая, но достаточно популярная в последнее время среди сидельцев, про которых много говорят. Там, в частности, отбывали наказание Дмитрий Демушкин и Константин Котов. Из того, что знаю я - там не было обращений по поводу того, что кого-то били. Но тяжелая атмосфера моральная, и всё очень регламентировано, строго и жестко", - говорит Меркачева.

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Напомним, 2 февраля Алексея Навального приговорили к трем с половиной годам колонии по делу компании "Ив Роше". С учетом домашнего ареста и времени, проведенного в СИЗО, срок составляет два года и восемь месяцев, также в суде учли полтора месяца который политик провел под домашним арестом, в итоге в колонии он должен провести около 2 лет и пяти месяцев. Мы приводили, что Навального могли этапировать в ИК-6 в Коломне (Московская область).

Также Навального признали виновным в деле о клевете и присудили ему штраф в 850 тысяч рублей. Дело против Алексея Навального о клевете было возбуждено еще в июне прошлого года. Тогда 93-летний ветеран войны Игнат Артеменко счел оскорбительными комментарии оппозиционера о съемках пенсионера в официальном ролике про голосование за поправки в Конституции РФ.