Военно-воздушные силы США, которые недавно перехватили самолет в запретной зоне, провели первую успешную демонстрацию системы полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde ("Золотая Орда").

Об этом сообщает FlightGlobal в субботу, 27 февраля.

В рамках испытания были одновременно применены сразу четыре авиабомбы GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB), интегрированные в систему "Золотая Орда". В результате бомбы смогли синхронно поразить четыре разные цели.

"Это был большой шаг вперед в реализации этой программы", - говорит генерал Хизер Прингл. Также эксперты добавили, что ранее тестировалось совместное применение только двух авиабомб.

Отметим, что проект "Золотая орда" предусматривает создание систем искусственного интеллекта для различных классов боеприпасов, таких как высокоточные планирующие бомбы.

Ранее "Страна" сообщала, что Пентагон провел испытания комплекса "Золотая Орда" для сброса убийственных авиабомб. В частности, тогда начались испытания мощнейшей авиабомбы GBU-53/B StormBreaker.

Также напомним, что по данным ВВС США, в секретном истребителе шестого поколения используют инженерию в стиле "Формулы-1".