Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что снова направил президенту Армену Саркисяну требование об отставке начальника Генерального штаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна.

Об этом Пашинян написал на своей странице в Facebook.

"Президент республики принял решение направить проект указа об увольнении начальника Генерального штаба Вооруженных сил РА в канцелярию премьер-министра с возражениями. Это решение никак не способствует разрешению ситуации. Я снова отправляю президенту Республики прошение об увольнении главы Генштаба, ожидая, что оно будет подписано в установленном порядке", - написал премьер-министр.

Напомним, 25 февраля Вооруженные силы Армении потребовала отставки Пашиняна и правительства. В заявлении, подписанном начальником Генштаба Оником Гаспаряном, всеми его заместителями, главами управлений и командирами всех крупных воинских соединений (подписались 40 человек), говорится, что Генеральный штаб выражает свой решительный протест против недальновидных и необоснованных шагов, в частности – увольнения первого заместителя начальника Генштаба. В свою очередь Пашинян подал запрос об отставке начальника Генштаба.

Также сообщалось, что президент Армении не подписал указ об отставке Гаспаряна. После изучения проекта указа юристами и экспертами был сделан вывод, что он противоречит Конституции. Президент вернул его с возражениями.