Сегодня, 27 февраля, в Черновцах опровергли версию о самоподжоге пациента в городской больнице №1, где произошел взрыв.

Об этом сообщает директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный, пишет "Укринформ".

"Я такого не говорил. Это не самоподжог", - заявил директор департамента.

По его словам, причиной пожара стал не взрыв и не электропроводка. По предварительной версии, к возгоранию мог привести неисправный кипятильник.

В то же время, городской голова Черновцов Роман Кличук также написал в сети, что причины возгорания выясняются, но "можно абсолютно точно сказать, что это не связано с электропроводкой, и взрыва кислородного баллона точно не было".

Напомним, что сегодня днем, 27 февраля, заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак сообщила, что в больнице №1 в Черновцах произошел взрыв. По ее данным, в результате взрыва есть пострадавшие.

Также мы публиковали версию ГСЧС, по которой трагический случай в больнице произошел и-за взрыва кислородного баллона. Позже выяснилось, что в результате взрыва в больнице Черновцов, согласно предварительной информации, один человек погиб, а еще один получил ожоги.