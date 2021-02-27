Во время раскопок в древней Помпее ученые нашли полностью сохранившуюся колесницу для торжественных религиозных церемоний I века н.э.

Об этом сообщает ANSA.

Так, в ходе раскопок на вилле ди Чивита Джулиана была обнаружена необычная парадная колесница, выкрашенная в красный цвет и украшенная декоративными элементами эротического характера. Она, скорее всего, предназначалась для празднеств культа Цереры и Венеры или, что более вероятно, для аристократических свадебных церемоний.

Научный руководитель раскопок Массимо Осанна заявил, что ничего подобного раньше не удавалось увидеть в Италии.

"Это можно сравнить только с серией экипажей, найденных 15 лет назад в гробнице во Фракии, на севере Греции, на границе с Болгарией", - говорит эксперт.

Фото: Twitter руководителя раскопок Массимо Осанна

Отметим, что Помпеи - древнеримский город недалеко от Неаполя, в регионе Кампания, погребённый под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия 24 августа 79 года н. э. Сейчас - музей под открытым небом. Внесён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, что в ходе раскопок на вилле в пригороде древней Помпеи археологи раскопали два новых тела жертв извержения вулкана Везувий. Раскопки в этой части города, 20% которого все еще находится под землей, проводятся в рамках проекта "Большие Помпеи".

Также несколько лет назад в Помпее нашли останки генеральской лошади в сбруе. Лошадь была запряжена и, судя по всему, готова к поездке.