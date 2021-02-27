Борщ попал в двадцать самых вкусных супов мира, кроме него в почетный рейтинг вошли традиционный итальянский холодный томатный суп гаспачо, французский суп с морепродуктами буйабес, суп из арахиса из западной Африки и другие знаменитые первые блюда.

Соответствующий рейтинг составило американское издание СNN.

"Кусочки нежной свеклы плавают в блестящем красном бульоне для супа, который любят в Украине и по всей Восточной Европе. Борщ, который часто приправлен обильной порцией сметаны, является чем угодно, но не простым свекольным супом", - так описали блюдо эксперты.

Кроме того, в материале о борще отметили, что принадлежность супа, который иногда относят к русской кухне, вызывает довольно много споров. Сейчас украинские повара проводят кампанию по внесению борща в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, в конце прошлого года известный кулинарный гид Michelin назвал борщ русским блюдом, однако потом посольство Украины во Франции добилось изменений в описании блюда.

Также сообщалось, что то, к какой из кухонь относится борщ вызвало споры на уровне двух украинских министерств, МИДа и Минкульта.