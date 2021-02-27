Полиция Сум начала расследование отравления несовершеннолетних студенток лекарственными препаратами.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

В пятницу, 26 февраля, около 16:30 в полицию поступило сообщение из больницы об отравлении двух 16-летних студенток. Полиция открыла по данному факту уголовное дело и устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

Предварительно было установлено, что первокурсницы напились таблеток от простуды по месту проживания одной из них. После чего сами вызвали скорую помощь.

Скорая доставила их в больницу, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

"В настоящее время можно утверждать, что данное событие не связано с так называемыми "группами смерти" и аналогичными челленджами в социальных сетях", - говорит Сергей Тарасенко, начальник отдела ювенальной превенции УПД ГУНП.

Однако в полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 120 Уголовного кодекса Украины "Доведение до самоубийства", в рамках которого устанавливаются все обстоятельства и причины этого события.

Напомним, с начала года в Украине увеличилось число трагических случаев с детьми. В январе мы сообщали, что в Киеве погиб подросток, который выпал с 15 этажа высотки.

Затем сообщалось о нескольких случаях, когда подростки наглотались таблеток. 16 февраля в лицее Боярки две 12-летние ученицы приняли большое количество таблеток "Дротаверина", в результате одна из девочек умерла. Уже на следующий день аналогичный случай произошел в Умани.

Несколькими днями ранее в Ровно подросток ходил по железнодорожным путям в ожидании поезда, как выяснилось такое задание он получил от так называемых "групп смерти".