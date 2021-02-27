Оказалось, что царь говорил по-русски с сильным акцентом. Фото: Дилетант

В сети опубликовали запись реального голоса российского царя Александра III. Самодержец спел песню про колонизацию Африки немцами в XIX веке. 

Запись была опубликована на сайте Университетской библиотеки Дании.

Ее сделали в 1889 году на восковой цилиндр в резиденции датского короля во Фреденсборге. Только несколько лет назад сотрудники библиотеки начали оцифровывать свои архивы. Среди них и оказалась запись императора Александра. 

Отметим, что на ней слышно, что монарх, рожденный и выросший в России, говорил по-русски с заметным акцентом. 

Напомним, в прошлом году мы сообщали, что умерла вдова родного племянника последнего российского императора.

Также сообщалось, что Россия обвинила Британию в убийстве Григория Распутина и императора Павла I.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.