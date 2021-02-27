Президент Армении Армен Саркисян не подписал указ об освобождении от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна, отставки которого добивался премьер-министр страны Никол Пашинян.

Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

Так, 25 февраля президенту Армении было внесено предложение об увольнении Гаспаряна, после чего глава государства провел консультации с представителями правительства, парламентских партий и внепарламентских сил, и высшего командного состава ВС.

"Проект указа был изучен юристами и экспертами, в результате чего было принято решение, что он противоречит Конституции. Президент Армении, в рамках своих конституционных полномочий, вернул проект указа с возражениями. Президент республики преследует одну цель - защитить страну от угроз конституционному порядку и безопасности, обеспечить стабильность страны, нормальную работу вооруженных сил", - заявили в пресс-службе Саркисяна.

Напомним, 25 февраля ВС Армении потребовала отставки Пашиняна.

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