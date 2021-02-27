Украинские туристы не смогут летать на Кипр, так как Украина вошла в список стран "серой" зоны.

Об этом сообщает сайт DEITA.

Несмотря на то, что с 1 марта аэропорты острова снова будут открыты для международного туризма, путешественники из Украины не смогут туда попасть. Наша стана попала в "серую" группу, из которой на остров допускаются только отдельные категории граждан.

Кроме Украины в списке оказались Великобритания, Израиль, Россия, ОАЭ, Украина, Иордания, Ливан, Египет, Беларусь и Руанда. Статус стран "серой" группы будет пересматриваться еженедельно.

В Минздраве Кипра сообщили, что "для стран "серой" категории, откуда можно прибыть только по специальному разрешению, въезд в Республику Кипр разрешен только следующим категориям пассажиров:

гражданам Кипра и членам их семей (их супругам-иностранцам и их несовершеннолетним детям), гражданам стран Европейского союза,

гражданам стран Европейской экономической зоны (Исландии, Лихтенштейна, Норвегии) и Швейцарии;





гражданам стран Европейской экономической зоны (Исландии, Лихтенштейна, Норвегии) и Швейцарии; лицам, обладающим легальным правом проживания на Кипре; лицам, имеющим право на въезд в Республику Кипр согласно Венской конвенции, то есть дипломатам и сотрудникам международных миссий;





а также гражданам третьих стран, имеющие право на въезд на территорию Кипра после специального разрешения со стороны властей этого островного государства.

Напомним, ранее Кипр объявил требования для туристов из разных стран. Тест на "корону" придется сдавать всем.

Ранее сообщалось, что Кипр решил с весны пускать к себе украинцев. Но придется заплатить более 2000 грн за тесты на коронавирус.