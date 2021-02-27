На киевской платформе "Кловская" неизвестный распылил слезоточивый газ, из-за чего люди на перроне начали кашлять. Примечательно, что это ближайшая станция метро, куда пошли люди после окончания протестов за радикала Стеренко.

Об этом сообщает "Сегодня".

"На перроне люди начали массово кашлять. У них слезятся глаза и першит в горле". – говорится в сообщении.

По информации очевидцев, газ распылил неизвестный мужчина с бородой. Его поисками уже занялись правоохранители.

Также сообщается, что именно на эту станцию метро отправились люди, которые пришли на митинг в поддержку одесского радикала Сергея Стерненко.

Напомним, сегодня в центре Киева прошла акция в поддержку осужденного на 7 лет и три месяца радикала Сергея Стерненко. Суд признал его виновным в похищении и пытках, в связи с чем его приговорили, помимо срока, к конфискации половины имущества.

Также "Страна" писала, что протестующие у здания Офиса президента заявили, что у Зеленского есть неделя для освобождения радикала, после чего митинги станут бессрочными.