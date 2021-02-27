Возгорание в Черновицкой больнице №1, где погиб один человек, произошло не из-за взрыв кислородного баллона.

Об этом заявила заместитель председателя облгосадминистрации Наталья Гусак, передает "УНИАН".

По ее словам, распространенна в СМИ информация о том, что якобы взрыв в больнице случился из-за кислородного баллона, не соответствует действительности.

При этом мэр Черновцов Роман Кличук на месте происшествия сообщил журналистам, что "вероятнее всего, произошло возгорание на месте больного".

"Версия с кипятильником тоже отброшена", - сказал Кличук. Он добавил, что пожар возник, "когда все в палате отдыхали".

"Из-за чего это произошло, неизвестно. Или он курил, или вылил на себя спирт и загорелся... Скорее всего, вторая версия", - сказал городской голова.

По данным "Зеркала недели", причиной сегодняшнего взрыва в больнице Черновцов может быть самоподжог одного из пациентов.

Директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный заявил, что причиной пожара был не взрыв кислорода, не короткое замыкание в электросети. Эти версии на эту минуту, по его словам, отклонены окончательны. Хотя изначально именно о взрыве баллона с кислородом сообщала Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По словам Черного, сейчас основной версией пожара, обстоятельства которого сейчас выясняют правоохранители, является самоподжог одного из тяжелобольных пациентов в палате больницы.

Напомним, сегодня сообщалось, что в больнице Черновцов произошел взрыв, есть жертвы.

Выяснилось, что в результате взрывы в больнице Черновцов один человек погиб, второй получил ожоги.