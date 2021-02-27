В Черном море начали международные учения НАТО Poseidon 21.

Об этом сообщает "Радио Румынии".

Отмечается, что официальная церемония открытия маневров состоялась в румынском порту Констанца.

По информации издания, в маневрах принимают участие более 700 военнослужащих из Болгарии, Греции, Испании, Румынии, США, Турции и Франции. Также были задействованы 13 кораблей и девять самолетов.

Напомним, 25 февраля сообщалось, что в Черное море вошла группа кораблей НАТО для совместных учений с Украиной.

Ранее "Страна" сообщала, что США займутся модернизированием украинских военно-морских баз под Николаевом, чтобы туда заходили корабли НАТО.

Также мы писали, что в январе два ракетных эсминца и транспорт Шестого флота США одновременно находились в Черном море.