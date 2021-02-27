В сети появились первые кадры снятые возле городской больницы №1 в Черновцах, где произошел взрыв. По данным спасателей, один человек умер, двое пострадали.

Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на первого заместителя начальника управления ГСЧС в Черновицкой области Александра Айсюка.

По его словам, в результате пожара два человека травмировались: один в результате возгорания, а другой надышался угарным газом. Кроме того, погиб мужчина старшего возраста.

Напомним, днем в субботу, 27 февраля, заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак сообщила, что в больнице №1 в Черновцах произошел взрыв. По ее данным, в результате взрыв есть пострадавшие.

Позже выяснилось, что в результате взрыва в больнице Черновцов, согласно предварительной информации, один человек погиб, а еще один получил ожоги.