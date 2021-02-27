Сегодня в Киеве состоялся второй поход сторонников одесского радикала Сергея Стерненко на Банковую.

Они требовали, как и ожидалось, освободить Стерненко из тюрьмы, куда его посадили на семь лет - за похищение и пытки депутата в 2015 году. Но не только.

Сегодня к требованиям добавилось еще одно - уже сугубо политическое и прямого касательства к Стерненко не имеющее: перезапустить Высший совет правосудия. И набрать его членов по "честному конкурсу".

Этот момент - ключевой в сегодняшней акции. Такого требования не звучало во вторник, когда сразу после приговора Стерненко его поддержка устроила потасовки с полицией и пыталась что ли не взять штурмом Офис президента.

Сегодня же, казалось, на Банковую пришли другие люди - вели они себя относительно прилично, ничего не ломали и никого не били. Хотя под конец и устроили файер-шоу под стенами Офиса генпрокуратуры.

Причем о таком развитии событий заранее знали в МВД: замглавы ведомства Антон Геращенко пообещал, что протестующих пустят прямо к Офису президента. Что и произошло. Причем полиции было что на Банковой, что на Резницкой - у офиса Венедиктовой - очень мало.

Почему так резко поменялся стиль поведения фанатов Стерненко? Почему они снизили накал радикализма?

Хоть акцию и поддержали снова сторонники Порошенко, сам бывший президент сегодня никак этой истории, в отличие от прошлого раза, не комментировал. Он вообще уехал из Киева на Западную Украину, и на своем Facebook говорил о чем угодно, только не о Стерненко.

Да и по акции было заметно, что роль "порохоботов" сегодня заметно меньше. Зато в ней открыто солировали "соросята", которые в последнее время опекали Стерненко (за что его, кстати, критикуют остальные группы националистов).

Именно по их квоте появилось то самое требование митинга о перезагрузке Высшего совета правосудия. Более того - свою следующую акцию они приурочили к съезду судей, который пройдет 9 марта.

То есть дело Стерненко грантовые организации начинают использовать как повод поставить под контроль Запада судебную систему. Что сегодня является основным требованием "семипосольщины" - послов стран "Большой семерки" - к Владимиру Зеленскому.

О том, чего именно они хотят, "Страна" уже рассказывала. Под давлением МВФ Зе недавно подал в Раду ряд законопроектов о судебной системе - в частности, о ее главном контролирующем органе: Высшем совете правосудия. Его членов будет назначать совет по этике, куда введут одобренных западом "международных экспертов".

Но у "соросят" к этому законопроекту есть претензии. Они хотят, чтобы у "смотрящих" от международных структур был решающий голос. А в проекте у Зе у них только половина голосов, без перевеса. Чем очень недовольны грантовые "активисты".

Также они хотят сорвать назначение четырех новых членов ВСП Съездом судей, которое запланировано как раз на 9 марта. Если это назначение пройдет, то в Высшем совете правосудия останется всего 4 вакантных места (всего в ВСП 21 место). И если даже на них будут назначены лояльные Западу люди, они почти не на что не смогут повлиять.

Поэтому посадку Стерненко "соросята" сейчас явно используют, чтобы надавить на Зеленского именно по "судебному" вопросу. Детальнее о конфликте за ВСП и Конституционный суд "Страна" рассказывала в материале Для своих. Отдаст ли Зеленский Западу контроль над судебной системой.

Вот этим и можно объяснить, почему на митинге за "свободу Стерненко" внезапно появилось требование, выполнение которого никак радикалу скорее всего не поможет.

То же самое можно сказать о снижении радикальности митингов. Если во вторник, когда штурмовали Банковую, пытались главным образом дискредитировать Зеленского и показать, что он кошмарит "патриотов", то сегодня лозунгов против президента не звучало. Зато много негатива выплеснулось в адрес генпрокурора Ирины Венедиктовой, которую "соросята" считают личным врагом.

То есть можно сказать, что они перехватили тему Стерненко у Порошенко, который пытался использовать его совсем иначе и сбить активность Зеленского на своем электоральном поле (санкции против ОПЗЖ и прочие шаги в духе "партии войны"). Не исключено, что на такую "перемену настроения" повлияли и американцы, которые в последнее время активно ищут альтернативу Порошенко на правом фланге и не очень довольны его активностью.

Но остается вопрос - доведет ли сборная команда из "порохоботов" и "соросят" дело до освобождения Стерненко? То есть смогут ли они "продавить" по этому вопросу Зеленского?

Если брать сугубо техническую сторону вопроса, то митинги за одесского радикала не поразили - за три дня подготовки на них сумели собрать порядка двух тысяч человек.

"Давлением улицы" это не назовешь. Да и освобождение Стерненко после апелляции для Зеленского будет двойной потерей лица - как среди тех, кто приветствовал посадку, так и для радикалов, которые такую слабость точно не оценят и только усилят напор по другим направлениям.

Впрочем, нельзя забывать, как президент отменял массу своих же инициатив после того, как националисты устанавливали ему "красные линии".

Нельзя исключать и того, что Стерненко выпустят, чтобы не идти на уступки по судебной реформе, за которую сейчас идут главные торги с Западом. Это позволит по крайней мере сбить волну протестов - особенно, если они снова станут радикальными. Ведь сторонники Стерненко уже обещали, что сегодня - "последний мирный протест".

Хотя, учитывая, что следующую акцию назначили только на 9 марта и нынешний "бессрочный" протест все-таки закончился - эти слова могут быть просто блефом.