Митингующие в поддержку радикала Сергея Стерненко, которые сегодня проводят акцию в центре Киева, забросали файерами здание Офиса генерального прокурора.

Кадры инцидента опубликованы в Telegram-канале "Политика Страны".

На опубликованном ролике видно, как часть протестующих, которые подошли к зданию Офиса генпрокурора, начали скандировать "Отставка". После этого люди начали бросать файеры. В это время организаторы называли генпрокурора "чумой" и "ящерицей".

Напомним, сегодня в центре Киева проходит акция в поддержку осужденного на 7 лет и три месяца радикала Сергея Стерненко. Суд признал его виновным в похищении и пытках, в связи с чем его приговорили, помимо срока, к конфискации половины имущества.

Также "Страна" писала, что протестующие у здания Офиса президента заявили, что у Зеленского есть неделя для освобождения радикала, после чего митинги станут бессрочными.