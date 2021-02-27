От Антарктиды откололся гигантский айсберг площадью 1 270 квадратных километров, что практически в полтора раза больше территории Киева (839 км²).

Об этом сообщает Антарктическая служба Великобритании, передает "РИА Новости".

Айсберг откололся от шельфового ледника Брант, на котором находится британская исследовательская станция Halley. Более 10 лет назад на леднике толщиной 150 метров стали появляться крупные трещины. В январе одна из самых крупных расселин начала активно расти, ее протяженность увеличивалась на один километр в сутки. В пятницу, 26 февраля, за несколько часов эта расселина расширилась на несколько сотен метров, в результате чего сформировался айсберг.

Как сообщает служба, станция находится вне опасности, потому что еще в 2016 году ее перенесли вглубь континента, чтобы в случае откола айсберга ее не унесло вместе с ним. Группа из 12 сотрудников покинула станцию в середине февраля ввиду наступления антарктической зимы.



"Наши команды Антарктической службы Великобритании были готовы к отколу айсберга от шельфового ледника на протяжении нескольких лет. Мы ежедневно следим за состоянием ледника, используя высокоточные GPS-инструменты, которые находятся рядом со станцией и измеряют, как изменяется ледник и куда движется", - заявила руководитель службы Джейн Фрэнсис.

По ее словам, в работе служба пользуется снимками, которые получены со спутников Европейского космического агентства, НАСА и немецкого спутника TerraSAR-X. Говоря о направлении айсберга, Фрэнсис отметила, что он может удалиться от континента или сесть на мель и остаться рядом с ледником.

Напомним, в 2018 году от Антарктиды откололся идеально прямоугольный айсберг, который скоро растает.

Также сообщалось, что украинские ученые в Антарктиде увидели розовый и зеленый снег возле станции Академик Вернадский.