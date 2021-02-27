В результате взрыва в одной из больниц Черновцов, согласно предварительной информации, один человек погиб, а еще один получил ожоги.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

"По предварительным данным один человек погиб и один получил ожоги в результате взрыва в больнице в Черновцах. Возгорание было оперативно ликвидировано", - сказал он.

Причиной взрыва якобы стала вспышка кислородной трубы.

Напомним, в субботу, 27 февраля в городской больнице №1 в Черновцах произошел взрыв. В результате есть пострадавшие.

Также мы писали, что в Черновцах произошел взрыв в ТРЦ. Пострадавших во время ЧП не было, но при взрыве оказались повреждены помещения ТРЦ.