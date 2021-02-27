В больнице в Черновцах, где погиб один человек, взорвался кислородный баллон. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Вспышка произошла в палате на втором этаже пятиэтажного здания больницы в субботу, 27 февраля, в 13:15.

"В 13:30 пожар был ликвидирован. Вследствие данного происшествия погиб 1 и пострадал 1 человек. Эвакуированы 20 человек", - указывается в сообщении.

Напомним, днем в субботу, 27 февраля, заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак сообщила, что в больнице №1 в Черновцах произошел взрыв. По ее данным, в результате взрыв есть пострадавшие.

Позже выяснилось, что в результате взрыва в больнице Черновцов, согласно предварительной информации, один человек погиб, а еще один получил ожоги.

Также мы писали, что в Черновцах произошел взрыв в ТРЦ. Пострадавших во время ЧП не было, но при взрыве оказались повреждены помещения ТРЦ.