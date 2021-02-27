Митингующие у здания Офиса президента в поддержку арестованного Сергея Стерненко, которого засудили к 7 годам и конфискации половины имущества, дали президенту Украины Владимиру Зеленскому неделю на освобождение радикала, пригрозив сделать акции протеста бессрочными.

Об этом заявили организаторы акции, передает "Интерфакс-Украина".

Так, перед собравшимися сперва зачитали письмо Стерненко, в котором также были озвучены требования к власти. Кроме освобождения радикала, люди требовали реформы судебной системы и перезапуска Высшего совета правосудия.

"У Зеленского есть неделя, чтобы освободить Стерненко. Мы призываем всех прийти. 7 марта объявляем акцию бессрочной", - заявили организаторы.

Кроме того, собравшиеся потребовали от Зеленского пересмотреть поданный ним в Верховную Раду проект закона, который предусматривает реформу судебной системы.

"Попытка играть по их правилам судопроизводства – это попытка посадить нас за стол с наперсточниками. Если так, то мы эту игру изначально проиграем. Не нужно играть по правилам власти – нужно менять правила игры", - сказал один из адвокатов осужденного Андрей Писаренко.

Напомним, в преддверии акции Антон Геращенко заявил, что в субботу сторонники Стерненко придут на Банковую бить и уничтожать полицейских.

Между тем полиция просит автомобилистов убрать припаркованный на Банковой транспорт, чтобы протестующие за Стерненко не разбили его заготовленной ими брусчаткой.