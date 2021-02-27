В субботу, 27 февраля в городской больнице №1 в Черновцах произошел взрыв. В результате есть пострадавшие.

Об этом сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак в Facebook.

"В городской больнице №1 произошел взрыв. Есть пострадавшие. Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы", - написала она.

В то же время в комментариях под постом Гусак пишут, что в результате взрыва пострадал один человек.

Напомним, недавно в Китае прогремел взрыв в цехе фармацевтической компании. Два человека погибли.

Также мы писали, что в Черновцах произошел взрыв в ТРЦ. Пострадавших во время ЧП не было, но при взрыве оказались повреждены помещения ТРЦ.