Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова рассказала о своих задачах на новой должности. Как оказалось, работа с МВФ является далеко не первым или основным пунктом ее работы в Вашингтоне.

Об этом она сообщила в интервью "Укринформу".

Так, кроме профильных задач, рассказал Маркарова, президент поставил дипломатам новые цели в финансово-экономическом направлении. Среди них - максимальная поддержка отечественного экспорта и привлечение инвестиций.

При этом МВФ якобы "далеко не основная и не первая задача посла в Вашингтоне".

"Я, конечно, как посол готова и буду привлекаться ко всем вопросам, где могу быть полезной или помочь украинской стороне в этой работе. В Вашингтоне находится большинство центральных органов финансовых организаций, а у меня есть большой и успешный опыт работы с ними и широкая база персональных контактов на всех уровнях, включая руководство, но работа с МВФ – далеко не основная и не первая задача посла в Вашингтоне", - добавила она.

Напомним, в конце декабря замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что Украина получила агреман на назначение Маркаровой послом Украины в США.

25 февраля Зеленский подписал указ о ее назначении.