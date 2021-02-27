В международной организации по защите прав журналистов "Репортеры без границ" прокомментировали введение санкций СНБО против трех украинских телеканалов, назвав это "эскалацией информационной войны".

Соответствующее заявление организации опубликовано в пятницу, 26 февраля.

В заявлении организации говорится об обеспокоенности по решению лишить три телеканала ZiK, NewsOne, "112 Украина" лицензии на вещание в течение следующих пяти лет. Такое решение властей связали со злоупотреблением своими полномочиями и призвали Украину уважать свои международные обязательства.

"Мы осуждаем эту эскалацию информационной войны, - заявила Жанн Кавелье, руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии в RSF. - Хотя желание бороться с пропагандой законное, оно не оправдывает использования цензуры, и запрет этих телеканалов обязательно усилит насилие против журналистов. Это нарушение свободы выражения нарушает международные обязательства Украины. Мы требуем от властей найти другие пути, чтобы сохранить независимость и плюрализм средств информации".

Напомним, 2 февраля три телеканала - "112 Украина", NewsOne и Zik были закрыты путем введения санкций против их владельца, нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Власти обвиняют его в ведении бизнеса на оккупированных территориях, но никаких доказательств тому не предоставили.

Также мы писали, что украинские журналисты создали объединение для защиты своих прав.