В субботу, 27 февраля, в Москве добровольцев начали прививать от коронавируса при помощи вакцины "Спутник Лайт".

Об этом рассказала заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает "Интерфакс".

"Сегодня первым участникам исследования вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" сделали прививки. По мере того, как добровольцы будут проходить обследование, объемы вакцинации будут увеличиваться", - сказала она.

В то же время вице-мэр уточнила, что в настоящее время активно идет подача заявок на вакцинацию. За два дня медицинский осмотр прошли 490 человек.

"Спутник Лайт" - это одна первая доза вакцины "Спутник V". Особенность препарата - более короткий период выработки антител к коронавирусу.

Напомним, министерство здравоохранения России разрешило центру имени Гамалеи провести клинические исследования новой вакцины от коронавируса под названием "Спутник Лайт".

Также "Страна" рассказывала, что массовое производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Беларуси начнется в марте этого года.