В ближайшее время ряд областей Украины могут перейти в "красную" зону карантина из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции.

Об этом заявил главный государственный санврач Виктор Ляшко по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области находятся на оранжевом уровне эпидемической опасности. То есть эти области потенциально также могут в ближайшие дни быть переведены на "красный" уровень", - написал он в Facebook.

Также Ляшко напомнил, что с 00:00 1 марта в Черновицкой области вводятся карантинные ограничения "красного" уровня эпидемической опасности. Среди причин ужесточения ограничений Ляшко назвал повышение количества случаев инфицирования и рост количества госпитализаций.

"Недельные темпы роста количества пациентов в "ковидных" больницах ускорились с 15% до 25%. Ежедневно в эти больницы госпитализируют на 50-60% больше пациентов, чем выписывают. Средняя занятость всех типов кроватей "ковидных" больниц в Черновицкой области составляет 60%. Несмотря на то, что обеспеченность койками в регионе значительно превышает средний по стране, отдельные типы кроватей, например реанимационные кровати, занятые в настоящее время на 55% на уровне области", - объяснил Ляшко.

Как сообщалось, на "красном" уровне карантинных ограничений запрещается:

работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;

работа заведений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

В то же время, будут работать банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки, все продовольственные магазины.

Напомним, в последние дни в Украине начало расти количество новых больных Covid-19. Третий день подряд регистрируется больше 8 тысяч заразившихся.

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