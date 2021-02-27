Главный государственный санитарный врач и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что в Украине сформируют единую базу данных про граждан, которые вакцинировались.

Об этом он рассказал в эфире "Украина 24".

По его словам, привитым украинцам, благодаря этой базе, будут выдавать справки о прививке. Это будет делаться как в виде нормативно-правового акта (формы 063), так и в виде международного свидетельства. Последний вариант является урегулированным международно-медицинскими правилами, благодаря чему формы единая для всех стран мира.

"Каждая прививка заносится в электронную систему здравоохранения через медицинскую информационную систему, которая есть у врача. В мобильных бригадах есть ноутбуки, в пунктах прививок установлены системы. Мы провели переговоры с разработчиками и попросили их сделать возможность сформировать справку о проведении прививки", - сказал он.

Также Ляшко уточнил, что после вакцинации "семейный врач, зайдя в медицинский кабинет в системе, двумя нажатиями клавиш распечатает справку, подпишет и поставит печать".

Напомним, 23 февраля, в аэропорт "Борисполь" прибыла первая партия вакцины от коронавируса CoviShield, которую ранее Минздрав уже зарегистрировал в Украине. 24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса.

Ранее "Страна" подробно писала о том, какие побочные эффекты от вакцины "Ковишилд" и почему ее до сих пор тестируют на животных.