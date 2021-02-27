По решению министра обороны Украины Андрея Тарана учебный корабль ВМС Украины "Винница" был превращен в музей.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По словам Тарана, сейчас прорабатывается вопрос передачи корвета как музейного предмета в филиал Национального военно-исторического музея Украины - Центрального военно-морского музея. Корабль, построенный 45 лет назад, в формате государственно-частного партнерства планируют разместить на 8-м причале Николаева.

"Создание на базе боевого судна музейной экспозиции позволит превратить его в один из мощных центров военно-патриотического воспитания молодежи. Здесь будут популяризировать традиции украинского военного флота, а причал станет одним из центров туризма города-корабелов", - отметил министр обороны.

В соответствии с этим будет сохранен для истории один из последних представителей корветов проекта "1124", как образца кораблестроения 70-х годов прошлого века.

Отметим, что в мире существует несколько сотен кораблей-музеев, на которых размещена экспозиция, посвященная истории, экипажу и событиям судна. Самые известные из них парусный линейный корабль "Виктори" в британском Портсмуте или американский линейный корабль "Айова" в Лос-Анжелесе. В Украине своя история военных кораблей. Корвет "Винница" станет первым таким объектом военно-морского наследия.

Корвет "Винница" - многоцелевой корабль прибрежного действия. Спущен на воду в 1976 году. Выполнял задачи в акватории Черного моря. В составе ВМС ВС Украины принимал участие во многих многонациональных учениях.

Напомним, ранее сообщалось, что ВМС Украины получат турецкие беспилотники Bayraktar TB2.

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