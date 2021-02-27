В "Укрзализныце" заявили, что с 7 марта прекращают курсирование поездов в Ивано-Франковскую область и обратно в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе.

Об этом говорится на сайте компании.

"Согласно постановлению # 154 Кабинета министров Украины от 24 февраля, Укрзализныця с 7 марта и до конца действия усиленного карантина в Ивано-Франковской области приостановит высадку и посадку пассажиров в регионе", - говорится в сообщении.

Также в компании рассказали, что до 6 марта все пассажиры, у которых уже есть билеты, смогут прибыть по назначению.

Вероятно, запрет связан с тем, чтобы украинцы не ехали туда на уикэнд 6-8 марта, когда граждане получат три выходных подряд.

Кроме того, Черновицкая ОГА решила ужесточить карантин на фоне распространения коронавируса. В частности, с сегодняшнего дня запрещена:

заведений общественного питания, ресторанов, баров, кроме адресной доставки

учебных заведений, кроме учреждений дошкольного и специального образования

развлекательных центров, зон отдыха в ТЦ.

Кроме того, запрещается проведение массовых мероприятий.

Напомним, в Ивано-Франковской области, которая попала в красную зону карантина, запретили межрайонное и межобластное движение общественного транспорта. По данным на 25 февраля "Укрзализныця" приостановила продажу билетов на поезда, следующие в Прикарпатье и обратно, но не отменяет рейсы в регион, чтобы безопасно вывезти пассажиров по уже приобретенным билетам.

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