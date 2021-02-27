Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" отреагировала на отключение нового канала "Перший незалежний", который был запущен в эфир журналистами трех закрытых СНБО оппозиционных телеканалов. По мнению политсилы, ответственные за отключение должны понести уголовное наказание.

Об этом говорится в заявлении партии на ее официальном сайте.

"Только что вышедший в эфир телеканал "Перший Незалежний", впервые в истории Украины созданный исключительно журналистами, под давлением власти абсолютно незаконно был отключен от эфира. Телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы получили от СБУ указание не предоставлять никаких услуг телеканалу, несмотря на действующие договоры и соглашения", - сказано в заявлении.

Как считают представители ОПЗЖ, это требование , как и его выполнение, является абсолютно незаконным и содержит все признаки преступления, предусмотренного статьей 171 Уголовного кодекса Украины ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов").

"Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что все лица, причастные к этому преступлению ‒ как представители органов государственной власти, так и сотрудники телекоммуникационных и кабельных провайдеров, ‒ должны быть привлечены к уголовной ответственности", - заявили в партии.

Кроме того, в политсиле считают, что действия властей, которые даже не пытаются придать диктатуре Зеленского видимость законности, продемонстрировали мировому сообществу полицейскую, репрессивную и антиконституционную суть его правления, не имеющего ничего общего с нормами права и свободы слова.

"Уверены: страны ‒ партнеры Украины рано или поздно осознают, что не должны выполнять для президента Зеленского и его окружения не только роль банкомата, но и роль послушного слуги, кивающего в ответ на самые отвратительные и незаконные действия киевского режима, и покрывать преступления, которым неизбежно будет дана справедливая оценка. Преступный режим Зеленского окончательно встал на путь установления диктатуры и узурпации власти", - сообщается в заявлении.

Напомним, вчера в эфир вышел новый канал на базе закрытых ZIK, NewsOne и "112" и был отключен через час.

Как сообщалось, телеканал "Перший незалежний" заявил, что его отключили из эфира по требованию СБУ.