Украинская сторона направила соответствующие ноты в СММ ОБСЕ после обострения на Донбассе в пятницу, 26 февраля, в результате которого 11 украинских военных получили ранения.

Об этом говорится в сообщении украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу в Facebook.

Как отмечается, состояние раненных оценивается как удовлетворительное, им была оказана медицинская помощь.

"Украинская сторона СЦКК направила соответствующие ноты в СММ ОБСЕ. Ждем также соответствующей реакции государств-партнеров и руководства международных организаций", - заявили в ТКГ.

Напомним, 26 февраля в зоне ООС противник обстрелял украинские позиции в районе Водяное. В результате 9 бойцов получили ранения (еще один военнослужащий получил ранения в другом районе, в результате подрыва на пока неустановленном взрывном устройстве), а затем еще один - пулевое ранение ноги.

Как сообщалось, 23 февраля на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один ранен. Украина направила ноту ОБСЕ.