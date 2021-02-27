Ранение 11 военных на Донбассе. Украинская делегация в ТКГ призвала Европу отреагировать на эскалацию
Украинская сторона направила соответствующие ноты в СММ ОБСЕ после обострения на Донбассе в пятницу, 26 февраля, в результате которого 11 украинских военных получили ранения.
Об этом говорится в сообщении украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу в Facebook.
Как отмечается, состояние раненных оценивается как удовлетворительное, им была оказана медицинская помощь.
"Украинская сторона СЦКК направила соответствующие ноты в СММ ОБСЕ. Ждем также соответствующей реакции государств-партнеров и руководства международных организаций", - заявили в ТКГ.
Напомним, 26 февраля в зоне ООС противник обстрелял украинские позиции в районе Водяное. В результате 9 бойцов получили ранения (еще один военнослужащий получил ранения в другом районе, в результате подрыва на пока неустановленном взрывном устройстве), а затем еще один - пулевое ранение ноги.
Как сообщалось, 23 февраля на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один ранен. Украина направила ноту ОБСЕ.